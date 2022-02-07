Пропагандист з Білорусі Григорій Азаренок зробив чергову скандальну заяву. Проросійський ведучий закликав напасти на Україну і "рознести Київ ядерними ракетами". Українці дали пропагандистові жорстку відповідь.
Відео з провокаційною заявою Азаренка з'явилося на пропагандистському білоруському каналі "СТВ".
Ведучий вирішив поміркувати про прогнози американських ЗМІ та новини про можливе вторгнення Росії в Україну. Азаренок запропонував перейти від слів до справи.
"Ну якщо ми такі страшні, якщо ми ось-ось нападемо. А, за версією Bloomberg, вже напали. То, може, виправдаємо їх дебільні прогнози? Як сказав Сергій Міхєєв, увірвемося з півночі й заходу, рознесемо Київ ядерними ракетами, а на місці випаленої пустелі поставимо 300-метрову статую Путіна. А з очей його будуть світити лазери в бік прекрасних демократій, заражаючи вірусом диктатури, від якого не врятують локдауни та вакцинації", - заявив пропагандист.
Промова Азаренка викликала бурхливу реакцію українців. Відео з його заявою швидко "розлетілося" в мережі. Користувачі почали активно коментувати слова пропагандиста.
"Мені цікаво на якому паркані його повісять білоруси! Тут у білоруського пропагандиста Азаренка знову загострення", - написали в Twitter-акаунті "Хитрий лис".
Скандальне відео прокоментував і народний депутат Олексій Гончаренко.
"Гей, дурник разом зі своїм дурником тарганом, що видає себе за президента, ви там не надірвіться Київ захоплювати за три дні. Наполеонів останнім часом розвелося", - написав він у своєму Telegram.
У спільнотах також з'явилося чимало реакцій українців. Люди пишуть, що Азаренку точно не варто приїжджати в Україну і показуватися на очі людям, які не з чуток знають, що таке війна на Донбасі.
"Дайте йому таблетку", "поки йому платять - він і мати рідну буде погрожувати рознести ядерною бомбою", "навіть якщо це і сарказм, то звучить все одно жахливо", - пишуть українці в коментарях.
Читайте такожЛукашенко назвавши Зеленського "безголовим": "його у стійло намагаються загнати" (відео)Багато хто відзначив, що Азаренок міг просто настільки "торкнутися дна", що вже не бачить рамок і зовсім не розуміє, що подібні заяви зовсім не виглядають безневинним жартом.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські пропагандисти запустили фейк про те, що Нацкорпус виготовив "брудну радіоактивну бомбу".