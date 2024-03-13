У МЗС Росії навели кілька взаємовиключних аргументів.

Росія не має наміру брати участь в українському саміті миру, який заплановано до проведення у Швейцарії - навіть якщо Росію запросять офіційно. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

"Цей форум буде присвячений просуванню ультимативної "формули Зеленського", хоча його швейцарські організатори вдають, що шукають спільний знаменник мирних ініціатив різних країн. Конференція, що готується, - це продовження зустрічей у "копенгагенському форматі", які від початку себе дискредитували, а тепер зайшли в глухий кут", - заявила вона.

Водночас Захарова вважає, що Швейцарія не може служити майданчиком для проведення подібної конференції, оскільки "це передбачає нейтральний статус, який Берн втратив".

Відео дня

Також вона звинуватила Україну і Захід у "недоговороздатності", що нібито показав "досвід Мінських угод і російсько-українських перемовин у 2022 році".

"Усе це робить безглуздою участь Росії у згаданій мирній конференції", - заявила Захарова.

Примітно, що одразу після звинувачень у "недоговороздатності" спікерка російського МЗС заявила, що "Росія залишається відкритою до переговорів щодо врегулювання української кризи".

Також Захарова назвала умови для початку переговорів із "недоговороздатними" Україною і Заходом - скасування указу Володимира Зеленського про заборону переговорів із Володимиром Путіним, припинення західної військової допомоги Україні та "чіткі сигнали про готовність враховувати сучасні реалії і законні російські інтереси".

"Мова ультиматумів для Росії неприйнятна", - заявила Захарова відразу після того, як озвучила російський ультиматум.

Конференція миру у Швейцарії

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна провела чотири міжнародні конференції щодо врегулювання війни з Росією. Саміти відбулися в Данії, Саудівській Аравії, на Мальті та у швейцарському Давосі.

Найближчим часом Україна сподівається провести у Швейцарії ще одну таку конференцію, на яку планують запросити 160 країн світу. В основі мирних ініціатив, які хоче просувати Україна - так звана "формула миру", запропонована Володимиром Зеленським восени 2022 року. Вона передбачає виведення російських військ з усієї території України, покарання російських військових злочинців і відшкодування Росією шкоди, завданої її вторгненням.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак припустив, що Росію теж запросять узяти участь у весняній мирній конференції у Швейцарії.

Вас також можуть зацікавити новини: