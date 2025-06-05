За словами сенатора, США потрібно змінити підхід до Росії.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сенат готовий найближчим часом надати президенту США Дональду Трампу "більше інструментів" проти російського диктатора Володимира Путіна, "враховуючи його поведінку". Про це Грем написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Сенатор наголосив, що завжди вважав Трампа "єдиною людиною, яка може закінчити війну між Росією та Україною чесно і справедливо".

Своєю чергою Грем натякнув на те, що потрібно змінити підхід до Росії.

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"Зрозуміло, що, з огляду на поведінку Путіна і його відмову бути розсудливим, Сенат скоро надасть президенту Дональду Трампу ще більше інструментів у його арсеналі, і це буде не пряник", - зауважив він.

За його словами, він цінує той факт, що президент США "вступив у позитивний контакт із Путіним, щоб спробувати змусити його сісти за стіл переговорів".

"Я завжди підтримував такий підхід, але для досягнення миру необхідні партнери, які готові до цього", - додав Грем.

Санкції проти РФ - останні новини

Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує запровадити санкції проти Росії одночасно зі США. За її словами, таким чином партнери України змусять Путіна сісти за стіл переговорів.

Відомо, що санкції ЄС включатимуть обмеження для компаній, пов'язаних із двома газопроводами Nord Stream між РФ і Німеччиною, а також зниження граничного рівня цін на нафту.

"Ми насамперед стурбовані санкціями проти російської енергетики та висушуванням джерел фінансування Росії", - зауважила фон дер Ляєн.

Також повідомлялось, що Швейцарія приєдналася до 17-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Зокрема під обмеження потрапили 17 фізичних та 58 юридичних осіб. Їхні активи заморозять, а в'їзд до Швейцарії і транзитний проїзд через неї буде заборонено. Крім того, у країні заявили, що було посилено контроль над експортом для 31 компанії, зокрема з третіх країн.

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