Індія наразі дотримується нейтралітету та ігнорує конкретних коментарів щодо злочинних дій Росії в Україні.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав своєму індійському колезі Нарендрі Моді, що вторгнення Росії в Україну похитнуло "основу міжнародного порядку". На його переконання, Індія повинна чітко відреагувати на це.

Про це пише Reuters.

Індія та Японія - учасники Чотирьохстороннього діалогу з питань безпеки (QUAD), безпекової структури безпеки, до якої також входять США та Австралія. Водночас Індія - єдиний член QUAD, яка не засудила вторгнення.

"Будь-яка одностороння зміна статус-кво силою не може бути прощена в жодному регіоні, і необхідно шукати мирне вирішення суперечок на основі міжнародного права", - сказав Кісіда після зустрічі з Моді.

Водночас Моді утримався від прямих коментарів щодо України, але зазначив, що геополітичні інциденти "становлять нові проблеми".

Додамо, що Індія утрималася від голосування за резолюцію Генасамблеї ООН, з вимогою вивести війська РФ з України.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ почала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін.Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники і бренди почали масово йти з російського ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати і платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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