США пригрозили відрізати Raiffeisen Bank від своєї фінансової системи.

США пригрозили найбільшому банку Австрії Raiffeisen Bank International (RBI) санкціями за ведення бізнесу в Росії.

Як пише EUobserver, Міністерство фінансів США попередило австрійський Raiffeisen Bank International (RBI), що він ризикує "бути відрізаним від фінансової системи США", якщо допомагатиме фінансувати російську армію.

У RBI заявили EUobserver, що "ми принципово не коментуємо публічно дискусії з представниками влади".

Відео дня

Зазначається, що торік прибуток RBI в Росії становив 1,3 млрд євро, у 490 роздрібних філіях банку працювало 9942 особи. Він також узяв участь у російській схемі пільг за кредитами для російських військовослужбовців.

RBI - один із восьми провідних банків ЄС, які все ще перебувають у Росії. Решта: голландський кредитор ING, німецький Commerzbank і Deutsche Bank, угорський OTP Bank, італійські Intesa SanPaolo і Unicerdit та шведський SEB.

Міністерство фінансів США не відповіло на запитання EUobserver про те, чи будуть аналогічні санкції в майбутньому введені проти OTP Bank. Однак представники Міністерства фінансів США також поінформували німецьких фінансистів про нову загрозу санкцій, повідомив Commerzbank.

Raiffeisen Bank - санкції

Австрія хотіла домогтися виключення Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни в обмін на підписання нового пакета санкцій ЄС проти Росії. Головною причиною цього експерти називали глибокі економічні зв'язки між Австрією і Росією, а також наміри банку зберегти свій бізнес у РФ.

У грудні стало відомо, що австрійська сторона розблокувала 12-й пакет санкцій. Зі свого боку Україна призупинила статус австрійського Raiffeisen Bank як "спонсора війни".

Вас також можуть зацікавити новини: