Всього перелік доповнили 42 новими пунктами.

Влада Великобританії оновила санкційний список через повномасштабний напад Російської Федерації на Україну. До переліку підсанкційних осіб потрапили російські губернатори та "журналіст" Грем Філліпс.

Про це пише Reuters.

Всього санкційний список поповнився 42 новими пунктами. У переліку опинилися 29 російських губернаторів, а саме Московської, Тюменської, Брянської, Курської, Нижньогородської, Свердловської, Челябінської і Самарської областей, Башкирії і Чувашії.

Крім того, під санкції потрапили російський міністр юстиції Костянтин Чуйченко, так званий "журналіст" Грем Філліпс, а також представники окупаційних адміністрацій ОРДЛО.

Варто відзначити, що обмеження передбачають заборону на поїздки і заморожування активів

Як повідомляв УНІАН, 20 липня посли Євросоюзу схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на імпорт золота з РФ і заморозку активів "Сбербанку".

Також він передбачає включення до санкційного списку понад 50 фізичних та юридичних осіб.

21 липня Рада Євросоюзу затвердив сьомий пакет санкцій проти РФ.

26 липня стало відомо, що Рада ЄС вирішила продовжити на шість місяців санкції проти Росії за дії, спрямовані на дестабілізацію України.

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