Російський диктатор може вдатися до застосування ядерної зброї, але для цього кроку йому необхідно психологічно підготуватися.

Заяви російського керівництва щодо війни в Україні не мають жодної цінності та ваги. Удари по порту Одеси через добу після підписання зернових домовленостей це підтверджують. Росія зараз воює не тільки з Україною, але й з НАТО.

Таку думку озвучив американський історик-дослідник сучасної Росії, доктор історичних наук Юрій Фельштинський з ефірі каналу FREEДОМ.

"Я вважаю, що ми перебуваємо у стані війни не тільки з Україною, але вже між НАТО і Російською Федерацією за низкою причин, які легко пояснити", - заявив історик.

Ведучий перепитав, чи й справдні Фельштинський вважає, що війна РФ та НАТО розпочалася, адже співвідношення сил нерівне. РФ задіяла в Україні 85% військ і лише 15% залишила для захисту своїх рубежів. Однак історик зазначив, що не вірить у вичерпування людських ресурсів армії окупантів. Так само він вважає, що запаси зброї в країни-окупанта також значні.

"Тобто, до повного розгрому Росії нам ще далеко. Я, до речі, не впевнений, що цього розгрому взагалі може бути досягнути при цих рівнях постачання озброєнь, які Україна отримує нині. Для цього потрібні кращі види озброєнь та в більших кількостях", - зазначив він.

Історик також додав, що в України людський та збройний резерви можуть вичерпатися. Крім того, українці дуже болісно реагують на смерті мирних та військових, на відміну від РФ.

"24 лютого на прикладі війни в Україні ми всі зрозуміли, що російська армія слабка, що в Росії нема сил захоплювати Європу, як, ймовірно, планував Путін. Насправді, Путін і тоді, і зараз розраховує на капітуляцію Польщі, а не на перемогу. Головний його аргумент у цьому розрахунку - це наявність ядерної зброї. Ми неодноразово чуємо від російського керівництва погрози застосувати цю зброю, якщо будуть створені для цього якісь обставини", - зазначив він.

Історик вважає, що для застосування ядерної зброї Путіну необхідно морально підготуватися, як і до вторгнення в Україну. Фельштинський додав, що російський диктатор невипадково чекав з 2014 року, перш ніж відкрито вторгнутися регулярними військами на територію суверенної країни.

Поки Путін сподівається на моральну поразку Європи, відкриття коридору до Придністров'я та розпалювання війни в Молдові. Історик зауважив, що Путіну наразі не очевидно, що він програє цю війну.

Як повідомляв УНІАН, раніше Фельштинський заявив, що Росія зазнає поразки у війні, яку вона розв'язала проти України, якщо в неї вступить НАТО, і це незабаром станеться.

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