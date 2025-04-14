У новому пакеті санкцій передбачається запровадити обмеження на російський тіньовий флот та інші "різні елементи".

У Європейському Союзі планують у травні розглянути пропозиції стосовно 17-го пакету обмежувальних заходів проти РФ. Як передає кореспондент УНІАН, про це висока представниця ЄС Кая Каллас сказала на пресконференції після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу у Люксембурзі.

"Ми працюємо над 17-м пакетом (санкцій - УНІАН), у якому також буде тіньовий флот і різні елементи, аби це все об'єднати разом для (розгляду - УНІАН) Радою ЄС із закордонних справ у травні", - відзначила Каллас у контексті застосування тиску відносно Росії.

При цьому, вона висловила власну думку, що розширення санкцій на російську нафту та газ, посилення цих обмежувальних заходів, мало б більший вплив на Росію, бо завдяки цьому вона фінансує війну.

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Водночас, обговорення щодо нового пакету санкцій тривають, і треба мати згоду усіх 27 країн-членів на ухвалення відповідних рішень, повідомила висока представниця ЄС.

"Але, моя точка зору полягає у тому, що ми повинні запровадити якомога сильніший пакет, і також, сподіваюсь, з нашими міжнародними партнерами", - сказала Каллас.

16-й пакет санкцій ЄС проти Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2025 року з нагоди третьої річниці від початку російського повномаштабного вторгнення в ЄС схвалили 16-й пакет санкцій з метою подальшого послаблення режиму російського диктатора Володимира Путіна здійснювати неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України. До санкційного списку потрапили додаткові судна тіньового флоту Путіна.

Тоді санкції було запроваджено проти 74 суден з третіх країн. Загалом під санкції вже потрапили 153 судна.

Також Рада ЄС вирішила розширити заборону на надання спеціалізованих фінансових послуг обміну даними (SWIFT) для 13 регіональних банків, які вважаються важливими для російської фінансової та банківської систем.

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