Підприємець продав виробничу техніку російскій компанії, яка входить в структуру російського виробника зброї "Алмаз-Антей".

Ця угода точно не була того варта! В Німеччині суд виніс вирок 41-річному підприємцю з міста Аугсбург. Високий регіональний суд визнав його винним у порушенні санкцій, запроваджених проти Росії за окупацію Криму й військове вторгнення на схід України.

Як пише Bild, чоловік продав 15 фрезерних верстатів російському виробнику зброї. Тож тепер він проведе 3,9 років у в'язниці. На додачу, 8 мільйонів євро, отримані від російського клієнта, будуть конфісковані. Ще один обвинувачений - 40-річний торговельний представник в Росії - отримав від суду два роки умовно за сприяння цій угоді.

Читайте такожКремль лякає США та ЄС санкціями у відповідь та скаржиться на "плачевність" відносинОтримувачем німецьких верстатів виступило російське конструкторське бюро "Новатор", яке розробляє зенітні ракети дальнього радіусу дії. Воно належить державній оборонній компанії "Алмаз-Антей". Bild нагадує, що ЄС запровадив санкції проти Росії, щоб покарати її за війну проти України й окупацію Криму.

Санкції США проти Росії

6 березня 2014 року президент США Барак Обама підписав указ №13660, який запровадив надзвичайні економічні обмеження щодо Росії та її окремих громадян.

Згодом Обама, а також наступний президент США Дональд Трамп продовжували та розширювали санкції у зв'язку з окупацією Криму і подіями на Донбасі.

26 лютого, з нагоди Дня опору Криму російській окупації президент Джо Байден заявив, що влада США ніколи не визнає суверенітет Росії над Кримом і буде підтримувати Україну.

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Переклад: Лесь Димань