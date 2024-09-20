Російська транспортна інфораструктура не справляється з необхідними обсягами експорту.

В умовах економічної кризи, спричиненої вторгненням в Україну, Росія спробувала відмовитися від торгівлі із Заходом і налагодити нові зв'язки з азіатськими державами - Китаєм та Індією - в обхід санкцій. Однак переорієнтувати сформовані десятиліттями торговельні відносини і маршрути виявляється непросто.

Як пише The Wall Street Journal, цього року США запровадили нові правила, які підвищують ризик штрафів для іноземних банків, що працюють із Росією. Ці вторинні санкції обмежили зростання торгівлі між Росією та її новими торговими партнерами.

Росії вдалося переорієнтувати поставки нафти

Нафту можна перевозити по всьому світу великими танкерами, а не стаціонарними трубопроводами. Таким чином Росія змогла обійти нав'язане Заходом обмеження цін, перевозячи нафту на так званому тіньовому флоті застарілих танкерів, на які обмеження не діють.

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З газом усе складніше

Велика частина російського експорту газу раніше йшла в Європу трубопроводами. При цьому Росія має лише обмежені трубопровідні потужності, що йдуть до Китаю, і досі Пекін перешкоджав схваленню нового масштабного газопроводу між двома країнами.

Природний газ також можна скраплювати і перевозити на спеціалізованих танкерах, але можливості Росії в цій галузі обмежені. Крім того, санкції США щодо нового великого російського проекту з виробництва СПГ ще більше ускладнюють перспективи Москви, пише WSJ.

Затримки на залізниці уповільнюють експорт

Наявні залізничні лінії не справляються зі збільшеними обсягами торгівлі Росії з Азією. У результаті вугільний сектор, який традиційно має пріоритетний доступ до залізниці, опинився під загрозою з боку інших вантажів, включно з лісом, сталлю і контейнерними перевезеннями. Експорт російського вугілля на ключовий китайський ринок і доходи бюджету, які він приносить, в останні місяці стагнують, зазначає WSJ.

Доступ до ринків інших країн ускладнений

Москва сподівалася, що зможе активізувати перевезення через Північний Льодовитий океан - за цим маршрутом шлях із західних портів Росії до Японії триває близько 18 днів порівняно з 37 днями Суецьким каналом. Однак санкції США перешкоджають можливості Москви отримати криголами, і, за словами експертів, зростання обсягів вантажів, які прямують цим маршрутом, останніми роками зупинилося.

Росія також прагне вдвічі скоротити час експорту на ринок Індії, використовуючи так званий транспортний коридор "Північ-Південь" через Іран. Однак відсутність залізничної інфраструктури в Ірані, обмеження щодо пропускної спроможності портів і невизначеність із джерелами фінансування затримують реалізацію планів зі створення цього маршруту, кажуть експерти.

Санкції проти Росії

Рада ЄС 24 червня повідомила, що затвердила 14-й пакет санкцій проти Росії. Згідно з повідомленням, 116 юридичних і фізичних осіб потрапили під санкції. Загалом зазначалося, що новий пакет націлений на важливі сектори російської економіки, як-от енергетика, фінанси і торгівля, і ускладнюють обхід обмежень ЄС.

Крім того, ЄС незабаром планує розглянути питання санкційного листа проти сірих торговців російською нафтою.

Раніше США запровадили санкції проти мережі з п'яти груп та однієї особи за здійснення платежів між Росією та Північною Кореєю для підтримки війни проти України.

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