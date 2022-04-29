Імпортозаміщення в умовах "сірого" імпорту призведе до зростання цін.

Влада в Росії скоро публічно визнає, що російську економіку в умовах санкцій найближчим часом очікує поразка.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національній безпеці та оборони України.

"Спроби налагодження постачання шляхом так званого паралельного імпорту ускладнить логістику та призведе до подорожчання цього імпорту до "не ринкових" цін. Імпортозаміщення в умовах "сірого" імпорту призведе до виробництва свідомо неконкурентоспроможної продукції", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами російського економіста Владислава Іноземцева, через введені західними партнерами санкції Росію чекає істотний економічний спад в цьому році, а рівень інфляції складно навіть передбачити.

При цьому через санкції у російських рестораторів через санкції та падіння курсу рубля почалися серйозні проблема з постачанням продуктів. Перебої спостерігаються в постачанні різних категорій товарів, переважно інгредієнтів: соусів, сиропів і пасти, а також риби з Туреччини. Але найбільші зміни відбулися з алкоголем: закупівельні ціни багатьох товарів зросли на 30-80%.

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