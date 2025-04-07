У Європі сповнені рішучості зберегти санкційний режим, оскільки вважають, що занадто рано обговорювати пом'якшення обмежень.

Європейський Союз поки що не обговорював з адміністрацією президента США Дональда Трампа питання про послаблення санкцій проти Росії. Таку заяву зробив головний представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван у коментарі Bloomberg.

"Ми поки що не обговорювали з американцями питання санкцій", - підкреслив він.

За словами О'Саллівана, представники Трампа поки що не ініціювали обговорення цього питання з ЄС, який є однією з ключових вимог Росії щодо тимчасової угоди про припинення вогню. Він додав, що санкційний режим проти РФ є важливим важелем тиску.

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"Європейський союз вважає, що це дуже важливий важіль тиску в будь-яких переговорах із Росією, і його слід використовувати, але використовувати розумно і повільно, і тільки в контексті досягнення рішення, яке буде являти собою міцний і стійкий мир", - додав він.

За даними видання, рішучість Європи зберегти санкції проти Росії може підвищити напруженість зі США, оскільки Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні війни в Україні. У ЄС зараз починається обговорення 17-го пакета обмежень. Багато країн Євросоюзу дали зрозуміти, що ще занадто рано обговорювати пом'якшення санкцій.

Санкції проти Росії

Як писав УНІАН, раніше в Німеччині заговорили про зняття санкцій проти Росії. Дискусії щодо цього питання тривають. Деякі політики наполягають на необхідності пом'якшення або повного зняття обмежень щодо РФ.

Водночас глава МЗС Естонії Крістіан Гоффманн заявила, що російський диктатор Володимир Путін може отримати 240 мільярдів євро через дії прем'єр-міністра Віктора Орбана. Вона виступила на захист європейських санкцій, назвавши їх виправданими та ефективними.

Зі свого боку половина Сенату США, а саме 25 республіканців і 25 демократів, домовилися запровадити санкції проти Росії в разі, якщо та відмовиться від сумлінних переговорів про мир. Сенатори представили двопартійний законопроєкт.

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