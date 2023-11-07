127 компаній вже добровільно повідомили уряду Великобританії про порушення санкцій.

Від початку російського вторгнення в Україну понад 100 британських компаній зізналися в порушенні антиросійських санкцій.

Як повідомляє Financial Times, за моніторинг порушень відповідає управління із застосування фінансових санкцій Міністерства фінансів. Підприємствам, які порушили санкції, радять розглянути можливість визнання порушень, щоб забезпечити максимальну поблажливість.

Санкції можуть варіюватися від бездіяльності або попередження до цивільного покарання, або кримінального переслідування. Фінансові штрафи не мають обмеження.

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127 компаній вже добровільно повідомили уряду Великобританії про порушення санкцій. Добровільно визнаючи порушення та співпрацюючи зі слідством, компанії можуть зменшити штрафи.

Від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Великобританія сформувала найсуворіший пакет санкцій проти великої економіки, наклавши мораторій на юридичні особи Великобританії, які мають справу з більш ніж двома десятками банків і понад 100 олігархами.

Масштаби санкцій стали серйозним випробуванням для британського бізнесу, враховуючи, наскільки Росія більш інтегрована в світову економіку в порівнянні з іншими режимами, що знаходяться під санкціями, таких як Іран і Північна Корея, які не мають таких взаємозв'язків з економіками інших країн.

Антиросійські санкції

У червні 2023 року стало відомо про те, що ЄС може пом'якшити 11-й пакет антиросійських санкцій. Повідомлялося, що ряд пропозицій, висунутих виконавчим органом блоку, будуть пом'якшені.

4 листопада 2023 року повідомлялося про те, що 12-й пакет антиросійських санкцій у роботі: в Єврокомісії розкрили перші деталі.

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