У Вашингтоні відбулася зустріч лідерів США та Німеччини, присвячена війні в Україні.

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі в Білому домі підтвердили намір тримати Росію під санкціями, скільки буде потрібно. Про це повідомляє прес-служба американського президента.

В ході зустрічі, що відбулася напередодні ввечері, два лідери обговорювали не тільки питання двостороннього співробітництва США і Німеччини, але також присвятили багато часу обговоренню війни в Україні. Зокрема багато говорили про надання Україні всіх видів допомоги.

"Вони підтвердили своє зобов'язання покладати на Росію витрати за її агресію стільки, скільки буде потрібно", – повідомляє прес-служба.

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Зустріч Байдена і Шольца - що відомо

Про плани зустрічі Байдена і Шольца стало відомо наприкінці лютого. Як очікувалося, основною темою обговорення повинні були стати поставки зброї Україні.

За даними Bloomberg, один з головних меседжів, який американський лідер мав намір передати співрозмовнику – це необхідність терміново наростити виробництво боєприпасів для поставок Україні.

В ході відкритої для ЗМІ частини зустрічі Байден похвалив Шольца за підтримку України, заявивши, що німецька допомога "мала величезне значення" для українців.

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