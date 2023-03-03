Очільники держав знову проведуть спільну зустріч у Білому домі з питанням допомоги Києву.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав у Вашингтон на переговори з американським президентом Джо Байденом. Як повідомляє Bloomberg, вони зустрінуться у п’ятницю, 3 березня.

Питання збереження постачання зброї для України буде одним із головним у порядку денному. Байден буде наполягати на тому, що потрібно більше виробляти боєприпасів для української армії. Зважаючи на це обидва лідери, ймовірно, обговорять варіанти та шляхи співпраці щодо нарощування потужностей виготовлення снарядів.

Це буде другий візит Шольца до Білого дому за момент його роботи на посаді канцлера. Очільник німецького уряду востаннє відвідував Вашингтон 7 лютого минулого року. Тоді теж на порядку денному стояло питання допомоги і Україні.

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Відзначається, що переговори очільників держав відбудеться у закритому форматі. Після них не буде прес-конференції.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі напередодні заявляв, що Шольц і Байден обговорять свої останні розмови з президентом України Володимиром Зеленським, майбутній саміт НАТО та відносини з Китаєм. Більшу частину зустрічі в Овальному кабінеті вони проведуть сам на сам.

Допомога Німеччини і США Україні: актуальне

Олаф Шольц оголосив, що Німеччина зобов’язалася наростити випуск боєприпасів і збільшити потужності для ремонту озброєння. Такі дії виконуються з метою посилення підтримки України.

США попередили найближчих союзників про намір запровадити санкції проти Китаю у випадку постачання Пекіном збройної допомоги Росії для війни проти України.

Шольц пояснив, чому переговори з Путіном неможливі. На думку канцлера "справедливий мир" – це не про Росію.

24 лютого Вашингтон оголосив про черговий пакет допомоги Україні. Цього разу його сума склала два мільярди доларів. Тоді ж США внесла до санкційного списку нових осіб з РФ.

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