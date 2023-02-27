У Білому домі заявили, що Німеччина надійний союзник по НАТО.

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц проведуть зустріч у Вашингтоні вже цього тижня. Головною темою переговорів стане допомога Україні.

"Безсумнівно, війна в Україні буде основною темою обговорень, і це дасть президенту Байдену ще один шанс подякувати канцлеру, а також народу Німеччини за їхню підтримку, яку вони надали Україні", - заявив координатор Ради нацбезпеки США Джона Кірбі під час брифінгу.

При цьому він відзначив зусилля Берліна в питанні допомоги Києву - надання танків Leopard, а також іншого озброєння і техніки і назвав Німеччину надійним союзником по НАТО, хорошим другом і партнером.

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Війна в Україні - що відомо

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Росії за рік не вдалося вирішити проблеми армії. Він вказав, що ні російський президент, ні російські військовослужбовці не приймали розумних рішень на полі бою.

Крім того, він заявив, що здача Збройними силами України однієї з найгарячіших ділянок фронту Бахмута не матиме стратегічного впливу на хід російсько-української війни.

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