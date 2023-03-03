Джо Байден заявив, що США і Німеччина працювали синхронно, щоб підтримати Україну.

Президент США Джо Байден заявив, що підтримка України канцлером Німеччини Олафом Шольцем "мала величезне значення" під час війни.

Про це глава Білого дому сказав під час зустрічі з Шольцем у п'ятницю, 3 березня, пише CNN.

"Ви активізувалися й надали критичну військову підтримку, і знаєте, я б сказав, що крім вашої військової підтримки, моральна підтримка, яку ви надали українцям, була глибокою. І ви сприяли історичним змінам у себе в країні - збільшенню витрат на оборону та диверсифікації за рахунок відмови від російських джерел енергії. Я знаю, що для вас це було непросто, дуже складно", - сказав Байден.

Він зазначив, що США і Німеччина рухалися "нога в ногу" у підтримці Києва. "Як союзники по НАТО, ми робимо альянс сильнішим і боєздатнішим", - додав Байден.

Своєю чергою, Шольц заявив, що Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Це дуже, дуже важливий рік через дуже небезпечну загрозу світові, яка йде від Росії, що вторглася в Україну, і дуже важливо, що ми діяли разом, що ми організувалися синхронно, і що ми зробили можливим надання необхідної підтримки Україні протягом усього цього часу", - сказав Шольц.

Допомога Україні від США та Німеччини

Раніше в цьому році Німеччина і США вели суперечку з приводу відправки танків до Україну, але обидві країни оголосили про плани відправити ці машини після сильного тиску на Берлін і тривалих дипломатичних переговорів між Німеччиною, США та іншими європейськими союзниками.

Зокрема, 25 січня президент США Джо Байден офіційно оголосив про постачання Україні 31 танка M1 Abrams, з яких сформують один танковий батальйон. Доставка танків займе кілька місяців. Після цього Шольц нарешті погодився надати Україні танки Leopard.

Видання WP зазначило, що ці танки швидко не приїдуть в Україну. Оголошення про їхнє постачання було зроблене для того, щоб змусити Шольца швидше передати танки Leopard. А в Пентагоні заявили, що для поставки танків M1 Abrams США може знадобитися більше одного року.

Сьогодні, 3 березня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн. Він включає додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, боєприпаси до БМП Bradley, військову техніку для наведення переправ, підривне спорядження.

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