Закулісні переговори ведуть дві держави.

За повернення примусово депортованих на територію РФ українських дітей таємно "б'ються" дві країни світу: закулісні дискусії з цього приводу ведуть Саудівська Аравія та Туреччина.

За даними видання Financial Times, у червні на зустрічі "Великої двадцятки" (G20) на полях Копенгагену відповідну проблему підняла Саудівська Аравія. Деталі про ситуацію виданню повідомили 4 дипломатичні джерела, ознайомлені з переговорами.

За словами одного з дипломатів, на зустрічі західні лідери схвалили ініціативу Саудівської Аравії стати посередником у питанні повернення українських дітей, а також з інших важливих тем, зокрема, зернової угоди і ядерних загрозах з боку Росії.

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Так, як треті сторони, для розв'язання проблеми з поверненням дітей України виступають Туреччина разом з Саудівською Аравією, вказує видання. Головна складність полягає я в тому, що Україна і РФ відмовляються вести між собою прямі двосторонні переговори.

Також невідомо, скільки саме дітей і куди вивезла Росія: "Мета полягає в тому, щоб порахувати всіх дітей, щоб зрозуміти, скільки їх, а потім знайти найкраще рішення для кожної дитини", - уточнив дипломат.

На даний момент "посередницький процес" дійшов до етапу, який раніше не афішувався: українські та російські чиновники складають списки з іменами тисячі дітей, яких перемістили в Росію під час війни в Україні.

За словами співрозмовників видання, переговори з цього приводу "вкрай делікатні" і ведуться протягом декількох місяців. Також два джерела FT говорять, що в переговорному процесі бере участь російський мільярдер Роман Абрамович (раніше він вже виступав стороною-посередником між Москвою і Києвом).

Європарламент закликав заарештувати Лукашенка через дітей України

Нагадаємо, 18 липня члени Європарламенту закликали Міжнародний кримінальний суд Гааги видати ордер на арешт лідера Білорусі Олександра Лукашенка через його роль у депортації українських дітей на територію Росії.

17 березня аналогічні ордери суд видав щодо президента РФ Володимира Путіна і уповноваженій Росії з прав дітей Тетяні Москальковій.

Станом на травень 2023 року kідер України Володимир Зеленський уточнив, що режим Путіна депортував на територію РФ щонайменше 19 393 дитини. Це ті діти, імена яких відомі Україні.