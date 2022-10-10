Медведєва звинувачують за ст. 110 ч.2 Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України оголосила в розшук заступника голови Ради безпеки РФ і колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

Про це йдеться в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

Медведєва звинувачують за ст. 110 ч.2 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені особою, яка є представником влади). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув'язнення із кофіскацією майна або без такої.

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У базі розшуку МВС зазначено, що Медведєв зник 1 березня 2022 року.

Війна Росії проти України: роль Медведєва

З початку вторгнення Росії в Україну Дмитро Медведєв активно підтримує так звану "спецоперацію". Він неодноразово погрожував Україні ударами по центрах прийняття рішень, а також застосуванням ядерної зброї.

Як повідомляв УНІАН, Медведєв після вибуху Кримському мосту відзначився черговою "сенсаційною" заявою. Цього разу він заявив, що підрив переправи є "терактом, який здійснила Україна". На його переконанння, відповіддю на цей "теракт" може бути лише пряме знищення "терористів".

Раніше Медведєв наголошував, що атака на Кримський міст буде "червоною лінією".

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