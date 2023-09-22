Гостю організаторів вечірки стало погано.

У польському місті Домброва-Гурнича священики влаштували секс-вечірку, на яку запросили чоловіка-повію, пише Gazeta Wyborcza.

"Захід" вирішили провести в будівлі, що належить парафії Пресвятої Діви Марії Ангельської. Це місце першим в країні отримало статус святилища, туди зазвичай з'їжджаються паломники. Співрозмовник сказав журналістам, що це була вечірка "виключно сексуального характеру".

Священики викликали чоловіка-повію і прийняли таблетки для потенції. У якийсь момент запрошений чоловік втратив свідомість. Один з учасників зустрічі зателефонував до Служби порятунку, проте інші вирішили не пускати в приміщення прибулих медичних працівників.

Відео дня

У Сосновецькій регіональній прокуратурі повідомили, що відкрили справу за фактом ненадання допомоги особі, яка перебуває в ситуації, що загрожує безпосередньою небезпекою загибелі або нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Скандальні секс-вечірки

2020 року в Брюсселі під час карантину накрили секс-вечірку, в якій брали участь близько 25 осіб. Серед учасників був європейський депутат від правлячої партії Угорщини Йожеф Сайєр, після цього він залишив свою посаду.

Декілька років тому в англійському графстві Вустершир жінка померла під час фестивалю свінгерів Swingfields Festival, який відвідали близько 700 людей. За даними ЗМІ, у неї стався інфаркт.

Вас також можуть зацікавити новини: