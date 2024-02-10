Сенатори проголосували за розгляд законопроекту.

Ввечері п’ятниці, 9 лютого, Сенат США проголосував за розгляд пакету фінансування для України, Ізраїлю та інших пріоритетних питань нацбезпеки на суму 95,3 мільярда доларів.

Як повідомляє The Hill, 64 сенатори проголосували "за", 19 - "проти". 14 республіканців приєдналися до демократів і двоє незалежних сенаторів, щоб офіційно почати обговорення закону.

Тепер законопроект буде ближчим до проходження верхньої палати. Голосування відбулося після переговорів, які тривали впродовж дня.

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Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер вилучив із законопроекту положення про безпеку кордону США після того, як усі сенатори-республіканці, крім чотирьох, проголосували за його блокування.

Законопроект про допомогу Україні

Законопроект передбачає 60 мільярдів доларів для України, 14 мільярдів доларів на безпекову допомогу Ізраїлю, 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільному населенню в Секторі Гази, на Західному березі та в Україні та 4,8 мільярда доларів на підтримку союзників в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав колег просувати законопроект. Він нагадав сенаторам, що вони несуть "обов’язок" "забезпечувати спільну оборону та озброїти наступного головнокомандувача інструментами для використання американської сили".

Також Макконелл зазначив, що республіканці в Сенаті змінили запит президента Байдена на фінансування, зазначивши, що законодавство вимагатиме від адміністрації визначити конкретні цілі, вимоги та показники допомоги Україні.

Пакет Сенату передбачає на оборонні потреби США на 9 мільярдів доларів більше, ніж просив президент, і відкидає 4 мільярди доларів від того, що Білий дім хотів надати Києву в якості прямої бюджетної підтримки.

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