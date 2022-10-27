У міністерстві заявили, що політики, які хочуть сподобатися Путіну, повинні усвідомлювати, що заохочують Росію до продовження її злочинів проти України.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на слова італійського сенатора Массіміліано Ромео, що міжнародна спільнота має вирішувати долю війни, розв'язаної Росією, замість українців.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у коментарі УНІАН.

"Заява італійського сенатора відображає його особисту думку. Прем’єр-міністр Джорджія Мелоні чітко артикулювала позицію Італії: і про необхідність продовження підтримки України на тлі російської агресії, і про беззаперечне право українців визначати своє майбутнє", - наголосив Ніколенко.

"Майже в кожній країні знайдуться політики, які намагатимуться сподобатися Путіну. Водночас вони мають усвідомлювати, що, поширюючи російські наративи, вони заохочують Росію до продовження її злочинів проти України. Але без миру в Україні не буде миру в Європі. Тому в перемозі українців мають бути зацікавлені і італійські сенатори, якщо вони дійсно дбають про інтереси своєї країни", - відзначив Ніколенко.

Що сказав Ромео

Як повідомляє видання Euractiv, італійський сенатор від партії "Ліга" Массіміліано Ромео заявив, що українці не повинні самостійно ухвалювати усі рішення про їхнє майбутнє у зв'язку з російським вторгненням. Натомість, він вважає, що міжнародна спільнота повинна відігравати роль з врахуванням інтересів України.

Цей коментар з'явився у відповідь на слова нової прем'єрки Італії Джорджії Мелоні, яка чітко підтримала Україну і партнерів НАТО в боротьбі проти російської агресії, але відзначила, що саме українці повинні вирішувати, як війна має бути врегульованою.

"Це трохи грубо чути, що "українці" вирішать. Звичайно, ми повинні поважати волю українців, але буде краще сказати, що міжнародна спільнота вирішить в інтересах України", - наголосив Ромео.

Позиція Італії щодо війни в Україні

Нова прем'єрка Італії Джорджія Мелоні після свого обрання чітко заявила, що підтримуватиме зусилля України щодо відвоювання своїх території.

Під час виступу у парламенті 26 жовтня глава італійського уряду зазначила: "Миру можна досягти, підтримавши Україну... це єдиний шанс, щоб вести переговори... Ми повинні працювати на мир, і ми будемо робити це у повній згоді з нашими західними союзниками, беручи до уваги волю українського народу".

До альянсу "Братів Італії" на чолі з Мелоні ввійшли також партії проросійських політиків Сільвіо Берлусконі та Маттео Сальвіні. Представники цих сил останнім часом робили неоднозначні заяви щодо України та Росії. Наприклад, новообраний спікер нижньої палати від "Ліги" Лоренцо Фонтана нещодавно заявляв, що санкції проти РФ "можуть стати бумерангом" для Італії.

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