За словами політика, він є розлюченим та шокованим після такого інциденту.

Голову фракції лівих у Бундестазі Серена Пеллмана було затримано на кордоні України. За його словами, українська сторона відмовила йому у в'їзді. Про це пише Spiegel, посилаючись на коментар фракції лівих, де заявили, що політика депортували до Польщі.

За інформацією видання, 9 липня Пеллмана та двох його співробітників було затримано на львівському вокзалі, де він стояв начебто протягом двох годин без пояснення причин, після чого його депортували в Польщу.

Після чого депутат висловив припущення, що Україна має "список громадських діячів, які зайняли критичну позицію і яким більше не дозволяється в'їзд".

Відео дня

Водночас видання Tagesspiegel проінформувало про те, що Міністерству закордонних справ Німеччини відомо про такий випадок та зазначили, що перебувають у контакті з депутатом та українською владою.

У своєму відеозверненні Пеллман зауважив, що "шокований та розлючений", оскільки його затримали на українському кордоні, попри "підтримку посольства та Міністерства закордонних справ".

За його словами, причиною цього стала його "прихильність до негайного припинення вогню, мирного врегулювання і заборони експорту зброї".

"Це малює жахливу картину фундаментальних прав, таких як свобода вираження поглядів, коли кандидат на вступ до ЄС відмовляє у в'їзді членам парламенту з країн ЄС", - сказав політик.

Що відомо про позицію Серена Пеллмана щодо України

Німецького депутата вже не раз звинувачували у проросійській позиції. У 2021 році його було помічено з тодішнім генеральним консулом Росії Андрієм Дроновим на заході Лівої партії в Лейпцигу.

Коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україні, у квітні 2022 року Пеллман поширював російську пропаганду, в якій йшлося про те, що Німеччина з 2014 року "активно виступає на боці сил ескалації на Заході", а також, що влада в Києві є "правонаціоналістичною".

Своєю чергою він запевняв, що відвідував РФ лише один раз у 2018 році під час своєї приватної подорожі з матір'ю.

Заклики про переговори з РФ - що відомо

Як писав УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що його країна "скоро стане єдиною країною в Європі, яка зможе вести діалог і з Росією, і з Україною".

Водночас у Європейській службі зовнішніх зв'язків повідомили, що Орбан здійснив візит до Росії лише в межах двосторонніх відносин між Угорщиною і Росією, і під час нього не представляє Європейський Союз.

Також повідомлялось, що британський політик Джуліан Малінс похвалив російського диктатора Володимира Путіна та заперечив порівняння його з нацистом Адольфом Гітлером. Він підкреслив, що президент РФ "здався йому хорошим".

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