Для пропуску громадянам РФ необхідно засудити агресію своєї країни.

Dedaena Bar в Тбілісі ввів для росіян вхідні візи, які можна отримати після заповнення спеціальної анкети.

Вона опублікована на сайті закладу.

У барі заявляють, що раді не всім громадянам Росії.

"Ми за рівність і єдність, але нам потрібно зробити так, щоб російські імперіалісти з промитими мізками не опинилися в нашому барі. Будь ласка, підтримайте нас, заповнивши заявку, щоб нікому не довелося тусуватися з придурками. Дякую за розуміння", - йдеться в повідомленні.

Вхід в бар дозволений тільки тим росіянам, які згодні з наступними судженнями:

Я не голосував за Путіна, він диктатор

Я засуджую російську агресію в Україні

Крим - це Україна, як і інші спірні території

Абхазія і Цхінвальський Регіон належать Грузії

20% території Грузії окуповано Росією

Кожен 12-й грузин став біженцем через російське вторгнення

Мені подобається фраза "Російський військовий карабль, йди..."

Слава Україні

Я розумію, що Бар Dedaena є дружнім і толерантним місцем, і політика Visa була введена через складну політичну ситуацію та деяких "поганих" росіян, які погано поводилися в барі.

У Кодексі правил поведінки бару людей просять з повагою ставитися до Грузії, спілкуватися з персоналом бару грузинською або англійською мовами, не пропонувати оплату в рублях, а також не вступати в політичні дискусії в стані алкогольного сп'яніння.

Після цього незадоволені клієнти почали масово знижувати рейтинг бару в Google - він опустився до 2,5 з 5 можливих. Українці ж намагаються підвищити рейтинг закладу позитивними відгуками.

Раніше повідомлялося, що росіянки поскаржилися на русофобію в Туреччині.

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