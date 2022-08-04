Dedaena Bar в Тбілісі ввів для росіян вхідні візи, які можна отримати після заповнення спеціальної анкети.
Вона опублікована на сайті закладу.
У барі заявляють, що раді не всім громадянам Росії.
"Ми за рівність і єдність, але нам потрібно зробити так, щоб російські імперіалісти з промитими мізками не опинилися в нашому барі. Будь ласка, підтримайте нас, заповнивши заявку, щоб нікому не довелося тусуватися з придурками. Дякую за розуміння", - йдеться в повідомленні.
Вхід в бар дозволений тільки тим росіянам, які згодні з наступними судженнями:
- Я не голосував за Путіна, він диктатор
- Я засуджую російську агресію в Україні
- Крим - це Україна, як і інші спірні території
- Абхазія і Цхінвальський Регіон належать Грузії
- 20% території Грузії окуповано Росією
- Кожен 12-й грузин став біженцем через російське вторгнення
- Мені подобається фраза "Російський військовий карабль, йди..."
- Слава Україні
- Я розумію, що Бар Dedaena є дружнім і толерантним місцем, і політика Visa була введена через складну політичну ситуацію та деяких "поганих" росіян, які погано поводилися в барі.
У Кодексі правил поведінки бару людей просять з повагою ставитися до Грузії, спілкуватися з персоналом бару грузинською або англійською мовами, не пропонувати оплату в рублях, а також не вступати в політичні дискусії в стані алкогольного сп'яніння.
Після цього незадоволені клієнти почали масово знижувати рейтинг бару в Google - він опустився до 2,5 з 5 можливих. Українці ж намагаються підвищити рейтинг закладу позитивними відгуками.
Раніше повідомлялося, що росіянки поскаржилися на русофобію в Туреччині.