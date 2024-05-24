Новації відіграють важливу роль у тому, щоб зробити Шенгенську зону більш стійкою до нинішніх і майбутніх криз.

У п'ятницю, 24 травня, Рада Європейського Союзу остаточно схвалила новий Шенгенський прикордонний кодекс - перелік правил ЄС, який стосується управління внутрішніми та зовнішніми кордонами, а також правил, що регулюють прикордонний контроль осіб, які перетинають зовнішні кордони Євросоюзу, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що реформа відіграє важливу роль у тому, щоб зробити Шенгенську зону більш стійкою до нинішніх і майбутніх криз на її зовнішніх кордонах. Це також гарантує, що люди, які живуть і подорожують в ЄС, можуть повною мірою користуватися перевагами подорожей без кордонів.

"Регламент запроваджує можливість ухвалення загальноєвропейських заходів, які обмежують доступ громадян третіх країн до ЄС у разі масштабної надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я. Він також запроваджує процедуру переміщення, яка допоможе впоратися з вторинним рухом мігрантів (з однієї держави-члена в іншу) і пропонує рішення для ситуацій інструменталізації міграції. Уточнення правил щодо повторного запровадження прикордонного контролю забезпечить, щоб він залишався крайнім заходом", - уточнили у прес-службі. Відео дня

Згідно з повідомленням, подорожувати Шенгенською зоною без прикордонних перевірок – одне з головних досягнень ЄС.

"Завдяки сьогоднішньому голосуванню ми надали державам-членам інструменти для підтримки безкордонних подорожей у межах Шенгенської зони, водночас захищаючи зовнішні кордони, вирішуючи проблему нелегальної міграції та ризики для здоров’я населення", - підкреслила міністр внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден.

Уточнюється, що згідно з новим кодексом, у разі великомасштабної надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я нові правила дають можливість запровадити узгоджені тимчасові обмеження на подорожі на зовнішньому кордоні ЄС. Під час пандемії COVID-19 ЄС міг видавати лише необов’язкові рекомендації щодо обмежень на поїздки до країн-членів.

"Крім обмежень на подорожі, Рада також може вводити тестування, карантин і самоізоляцію та інші заходи, пов’язані зі здоров’ям, для громадян країн, які не в’їжджають до ЄС. З метою боротьби з інструменталізацією міграції змінений Шенгенський прикордонний кодекс запропонує державам-членам можливість обмежити кількість пунктів перетину кордону або скоротити години їхньої роботи, а також дозволить посилити заходи нагляду на кордоні", - пояснили в ЄС.

Шенгенська зона - останні новини

Румунія та Болгарія приєдналися до "шенгену". 31 березня 2024 року, після багатьох років очікувань та відмов, ще дві країни ЄС долучилися до Шенгенської зони - щоправда, наразі лише частково.

Це нововведення, яке отримало назву "авіаційний шенген", принесе певні зміни і для українців.

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