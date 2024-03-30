Єврораді ще потрібно буде ухвалити рішення про встановлення дати скасування перевірок на внутрішніх сухопутних кордонах між Болгарією, Румунією та іншими країнами Шенгенської угоди.

У неділю, 31 березня, Болгарія та Румунія стануть членами Шенгенської угоди. Шенгенські правила застосовуватимуться в обох державах-членах ЄС, включаючи видачу шенгенських віз, а контроль на внутрішніх повітряних і морських кордонах буде скасовано. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Зазначається, що це "досягнення" стало результатом історичного рішення Ради від грудня 2023 року. При цьому приєднання цих двох держав-членів до Шенгенської зони зробить спільну територію "більш привабливою завдяки значному розширенню найбільшої у світі спільної території без внутрішнього прикордонного контролю".

"Завтра відзначається важливий день: Болгарія та Румунія приєднуються до Шенгенської сім’ї. Я вітаю скасування внутрішніх перевірок на повітряному та морському кордоні. Це великий успіх для обох країн. І історичний момент для Шенгенської зони – найбільшої зони вільного пересування у світі. Разом ми будуємо сильнішу, об’єднанішу Європу для всіх наших громадян", - сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

При цьому у Єврокомісії нагадують, що Єврораді ще потрібно буде ухвалити рішення про встановлення дати скасування перевірок на внутрішніх сухопутних кордонах між Болгарією, Румунією та іншими країнами Шенгенської угоди.

"Комісія продовжуватиме надавати всю необхідну підтримку головуванню Ради, щоб забезпечити прийняття рішення щодо сухопутних кордонів у 2024 році", - ідеться у повідомленні.

Шенгенська зона - останні новини

У грудні Угорщина пообіцяла ветувати вступ Болгарії до Шенгенської зони, якщо та не скасує податку на транзит російського газу. Погрози країні-членкині ЄС озвучили в угорському Міністерстві закордонних справ.

Там наголосили, що Угорщина отримує значну частину російського газу маршрутом через Болгарію - тож податок на транзит розглядає як загрозу власній енергетичній безпеці.

Також УНІАН повідомляв, що НАТО закликає країни-члени створити "військовий Шенген". В Альянсі стверджують, що надмірна бюрократична тяганина перешкоджає переміщенню військ на європейському континенті.

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