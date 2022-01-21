Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорить з французьким президентом Еммануелем Макроном кризу на російсько-українському прикордонні.
Про це повідомляє Reuters.
Макрон зустрінеться з Шольцем у Берліні 25 січня. Сторони обговорять міжнародну безпеку й інші теми, зокрема економіку, клімат і головування Німеччини у G7.
Прес-секретар уряду ФРН відмовився коментувати агентству інформацію про відмову Шольца від зустрічі з Байденом щодо відповіді на дії Росії.
Водночас, за даними німецької газети Der Spiegel, причиною відмови називають зайнятість канцлера та погіршення ситуації з поширенням COVID-19. Замість переговорів з Байденом Шольц здійснить візит до Мадриду.
Переговори Шольца і Байдена орієнтовно відбудуться в середині лютого.
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Німеччина не планує постачати Україні зброю для захисту суверенітету від російської агресії і шукає шляхи дипломатичного врегулювання спровокованої Кремлем кризи на прикордонні у Східній Європі.
При цьому, за словами глави німецького МЗС, ФРН готова переглянути позицію щодо "Північного потоку-2", який, як вважають Україна та її європейські партнери, може стати стратегічною зброєю Путіна й вплинути на енергозалежність ЄС від РФ.
Призупинення "Північного потоку-2" є крайнім заходом пропонованих Вашингтоном обмежень проти Росії, якщо Кремль зважиться вторгнутися в Україну.
З листопада 2021 року сертифікація російського газопроводу призупинена через виявлені порушення європейського законодавства.