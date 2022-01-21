Макрон зустрінеться з Шольцем у Берліні 25 січня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорить з французьким президентом Еммануелем Макроном кризу на російсько-українському прикордонні.

Про це повідомляє Reuters.

Макрон зустрінеться з Шольцем у Берліні 25 січня. Сторони обговорять міжнародну безпеку й інші теми, зокрема економіку, клімат і головування Німеччини у G7.

Прес-секретар уряду ФРН відмовився коментувати агентству інформацію про відмову Шольца від зустрічі з Байденом щодо відповіді на дії Росії.

Водночас, за даними німецької газети Der Spiegel, причиною відмови називають зайнятість канцлера та погіршення ситуації з поширенням COVID-19. Замість переговорів з Байденом Шольц здійснить візит до Мадриду.

Переговори Шольца і Байдена орієнтовно відбудуться в середині лютого.

Читайте такожЛукашенко: кордон з Україною треба "надійно захистити"Важливо

Німеччина не планує постачати Україні зброю для захисту суверенітету від російської агресії і шукає шляхи дипломатичного врегулювання спровокованої Кремлем кризи на прикордонні у Східній Європі.

При цьому, за словами глави німецького МЗС, ФРН готова переглянути позицію щодо "Північного потоку-2", який, як вважають Україна та її європейські партнери, може стати стратегічною зброєю Путіна й вплинути на енергозалежність ЄС від РФ.

Призупинення "Північного потоку-2" є крайнім заходом пропонованих Вашингтоном обмежень проти Росії, якщо Кремль зважиться вторгнутися в Україну.

З листопада 2021 року сертифікація російського газопроводу призупинена через виявлені порушення європейського законодавства.

Вас також можуть зацікавити новини: