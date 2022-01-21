Spiegel: Шольц відмовив Байдену у переговорах щодо ситуації навколо України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив пропозицію президента США Джо Байдена щодо спільного обговорення ситуації навколо України.

Про це пише Spiegel.

Причиною відмови називають зайнятість канцлера та погіршення ситуації з поширенням COVID-19. Замість переговорів з Байденом, Шольц здійснить візит до Мадриду.

Представник уряду Німеччини відмовився коментувати виданню інформацію про відмову від зустрічі.

При цьому видання зазначає, що переговори Шольца та Байдена все ж мають відбутися, але їх відтермінували на деякий час. Орієнтовно, лідери можуть зустрінутися у середині лютого 2022 року.

Читайте такожЗустріч Лаврова і Блінкена у Женеві: про що говорилиЯк повідомляв УНІАН, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини у питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

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