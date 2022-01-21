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Spiegel: Шольц відмовив Байдену у переговорах щодо ситуації навколо України

Марта Гичко

16:24, 21.01.22
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив пропозицію президента США Джо Байдена щодо спільного обговорення ситуації навколо України. 

Про це пише Spiegel.

Причиною відмови називають зайнятість канцлера та погіршення ситуації з поширенням COVID-19. Замість переговорів з Байденом, Шольц здійснить візит до Мадриду. 

Представник уряду Німеччини відмовився коментувати виданню інформацію про відмову від зустрічі.

При цьому видання зазначає, що переговори Шольца та Байдена все ж мають відбутися, але їх відтермінували на деякий час. Орієнтовно, лідери можуть зустрінутися у середині лютого 2022 року.

Читайте такожЗустріч Лаврова і Блінкена у Женеві: про що говорилиЯк повідомляв УНІАН, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини у питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

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