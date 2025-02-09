Канцлер висловив упевненість, що Україна у будь-якому випадку "матиме армію, яку вона не зможе утримувати лише за рахунок власних фінансових ресурсів".

Німецький канцлер Олаф Шольц висловив переконання, що розмови про відправлення миротворців до України недоречні.

На його думку, це означатиме, що в Європі припускають, що вона не поверне частину окупованих ровією територій. Про це він заявив у інтерв’ю німецькому виданню RND.

"Я вважаю, що такі дискусії недоречні і передчасні. Адже передбачається, що Україна не отримає частину своєї території назад від Росії. Я дуже серйозно кажу, що нічого не повинно вирішуватися через голови українців. Спочатку нам потрібне припинення конфлікту і реальні переговори, а не продиктований мир. Тільки тоді можна буде побачити, як можуть виглядати майбутні гарантії безпеки для України", - сказав Щольц.

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Канцлер висловив упевненість, що Україна у будь-якому випадку "матиме армію, яку вона не зможе утримувати лише за рахунок власних фінансових ресурсів", і тому потребуватиме допомоги міжнародних партнерів.

Миротворці в Україні - що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ідея президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення європейських миротворців в Україні як стримувального фактору проти російської агресії набуває форми, однак не зможе стати єдиною гарантією безпеки. Він зазначив, що це питання порушувалося президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом США Дональдом Трампом.

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