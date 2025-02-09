Німецький канцлер Олаф Шольц висловив переконання, що розмови про відправлення миротворців до України недоречні.
На його думку, це означатиме, що в Європі припускають, що вона не поверне частину окупованих ровією територій. Про це він заявив у інтерв’ю німецькому виданню RND.
"Я вважаю, що такі дискусії недоречні і передчасні. Адже передбачається, що Україна не отримає частину своєї території назад від Росії. Я дуже серйозно кажу, що нічого не повинно вирішуватися через голови українців. Спочатку нам потрібне припинення конфлікту і реальні переговори, а не продиктований мир. Тільки тоді можна буде побачити, як можуть виглядати майбутні гарантії безпеки для України", - сказав Щольц.
Канцлер висловив упевненість, що Україна у будь-якому випадку "матиме армію, яку вона не зможе утримувати лише за рахунок власних фінансових ресурсів", і тому потребуватиме допомоги міжнародних партнерів.
Миротворці в Україні - що відомо
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ідея президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення європейських миротворців в Україні як стримувального фактору проти російської агресії набуває форми, однак не зможе стати єдиною гарантією безпеки. Він зазначив, що це питання порушувалося президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом США Дональдом Трампом.