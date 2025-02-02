Водночас він вважає, що миротворчі війська не зможуть стати єдиною гарантією безпеки для України.

Ідея президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення європейських миротворців в Україні як стримувального фактору проти російської агресії набуває форми, однак не зможе стати єдиною гарантією безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Associated Press.

Він зазначив, що це питання порушувалося президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом США Дональдом Трампом.

"Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як у частині гарантії безпеки, але не як у єдиній гарантії безпеки. Цього недостатньо", - сказав він.

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Також Зеленський сказав, що залишається ще багато запитань щодо структури командування та управління, кількості військ та їхніх позицій.

"Уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто головний? Що вони будуть робити в разі російських ударів? Ракети, висадка, атака з моря, перетин сухопутної лінії кордону, наступ. Що вони будуть робити? Які їхні повноваження?", - зазначив він.

На запитання, чи ставив він ці запитання безпосередньо Макрону, Зеленський сказав: "Ми все ще перебуваємо в процесі цього діалогу".

Розміщення миротворців в Україні

Як писало Financial Times, повернення Дональда Трампа до Білого дому знову пробудило інтерес до цієї ідеї. За словами людей, залучених до дискусії між Києвом і західними партнерами, українські чиновники вважають, що від 40 000 до 50 000 іноземних військовослужбовців, може бути реальним і достатнім.

Водночас президент Зеленський заявляв, що "найдешевшими" гарантіями безпеки для союзників України стане членство України в НАТО.

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