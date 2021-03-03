Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що бюро класифікувало штурм Капітолію як "внутрішній тероризм".
Читайте такожПапа Римський напророкував новий всесвітній потопПро це він розповів в ході виступу перед юридичним комітетом Сенату США, пише Голос Америки.
За його словами, в бюро надійшло понад 270 000 повідомлень від американців, які допомогли ідентифікувати учасників штурму.
"Цей напад, ця облога, були, просто кажучи, кримінальними діями, і ми, ФБР, розглядаємо таку поведінку, як внутрішній тероризм", - заявив Рей.
Рей спростував конспірологічні теорії, згідно з якими учасники штурму Капітолію тільки прикидалися прихильниками Трампа, заявивши, що ФБР "не знайшло підтверджень цього".
Також директор ФБР повідомив про відсутність доказів підтасовування виборів у США.
Штурм Капітолію в США
- 6 січня 2021 року спільне засідання обох палат Конгресу, під час якого повинні були бути затверджені підсумки голосування в Колегії вибірників, було перервано через масові заворушення на Капітолійському пагорбі, влаштовані тисячами прихильників Трампа.
- Агресивно налаштовані протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу, поліції довелося евакуювати законодавців.
- Повідомляється, що під час заворушень загинули не менше чотирьох осіб. Для наведення порядку в Капітолій була спрямована Національна гвардія США.
- Пізніше співробітники Служби безпеки Капітолію попереджали про те, що тисячі прихильників президента Трампа планували штурм Капітолію напередодні інавгурації Джо Байдена.
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