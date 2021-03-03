Директор ФБР повідомив про відсутність доказів підтасовування виборів у США.

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що бюро класифікувало штурм Капітолію як "внутрішній тероризм".

Читайте такожПапа Римський напророкував новий всесвітній потопПро це він розповів в ході виступу перед юридичним комітетом Сенату США, пише Голос Америки.

За його словами, в бюро надійшло понад 270 000 повідомлень від американців, які допомогли ідентифікувати учасників штурму.

"Цей напад, ця облога, були, просто кажучи, кримінальними діями, і ми, ФБР, розглядаємо таку поведінку, як внутрішній тероризм", - заявив Рей.

Рей спростував конспірологічні теорії, згідно з якими учасники штурму Капітолію тільки прикидалися прихильниками Трампа, заявивши, що ФБР "не знайшло підтверджень цього".

Також директор ФБР повідомив про відсутність доказів підтасовування виборів у США.

Штурм Капітолію в США

6 січня 2021 року спільне засідання обох палат Конгресу, під час якого повинні були бути затверджені підсумки голосування в Колегії вибірників, було перервано через масові заворушення на Капітолійському пагорбі, влаштовані тисячами прихильників Трампа.

Агресивно налаштовані протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу, поліції довелося евакуювати законодавців.

Повідомляється, що під час заворушень загинули не менше чотирьох осіб. Для наведення порядку в Капітолій була спрямована Національна гвардія США.

Пізніше співробітники Служби безпеки Капітолію попереджали про те, що тисячі прихильників президента Трампа планували штурм Капітолію напередодні інавгурації Джо Байдена.

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Автор: УНІАН