Під час розгляду своєї справи Ченслі заявляв, що він втратив віру в колишнього президента США Дональда Трампа.

Джейкоб Ченслі, відомий як відомий як шаман-QAnon, отримав понад три роки в’язниці за участь у штурмі Капітолію після виборів президента США.

Про це повідомляє CNN.

У США суд засудив чоловіка до 41 місяця ув'язнення, також він має заплатити 2000 доларів за збитки, завдані будівлі Капітолію під час масових заворушень. Після закінчення терміну ув'язнення Ченслі три роки буде під наглядом поліції.

Прокурори вимагали, щоб Ченслі отримав суворий вирок задля прикладу іншим фігурантам справи. Вони назвали його "символом варварського натовпу".

Під час розгляду своєї справи Ченслі заявляв, що він втратив віру в колишнього президента США Дональда Трампа. Захист чоловіка просив призначити йому покарання у вигляді ув'язнення на термін, який він уже відбув. За час затримання з січня у чоловіка виявили цілий ряд психічних захворювань: шизофренію, біполярний розлад, депресію та тривожність.

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Штурм Капітолію

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

У зв'язку із штурмом Капітолію було заарештовано понад 100 осіб.

Автор: Олег Давигора