Вашингтон припускає, що деякі республіканці могли знати про штурм будівлі.

Комітет з розслідування штурму Капітолію 6 січня буде шукати записи, пов’язані з нападом, в електронних листах американських законодавців.

Про це пише Politico.

Відповідні запити щодо збереження листів конгресменів вже розіслали по телекомунікаційних компаніях і звернулися до адміністрації соцмереж.

Комітет повідомив про "кілька сотень" людей, з якими намагався зв’язатися у рамках масштабного розслідування.

Читайте такожВиправдали офіцера, який застрелив учасницю штурму Капітолію у СШАЗаписи телефонних дзвінків можуть пролити світло на серію спілкування між республіканцями-членами Конгресу та колишнім американським главою Дональдом Трампом.

Дехто з комісії припустив, що головні республіканці у Конгресі могли знати про атаку.

Штурм Капітолію

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

У зв'язку із штурмом Капітолію було заарештовано понад 100 осіб.

Автор: Яна Ставська