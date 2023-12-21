Так, загальний обсяг допомоги в зимовий період становитиме біля 30 мільйонів доларів.

Швейцарія виділить Україні додаткову допомогу в зимовий період. ЇЇ розмір становитиме 11,8 мільйона швейцарських франків (біля 13,66 мільйона доларів США).

Про це повідомляє прес-служба швейцарського уряду. Так, загальний обсяг допомоги в зимовий період становитиме біля 26 млн швейцарських франків (близько 30 мільйонів доларів).

Зазначається, що ці заходи включають підтримку кількох неурядових організацій, які надають допомогу громадянам України.

Відео дня

"Ця допомога дозволила відремонтувати майже 1000 квартир і будинків та роздати опалення приблизно 1300 домогосподарствам у прифронтових районах", – йдеться у повідомленні.

Допомога Україні: інші новини

Уряд Італії ухвалив закон про продовження підтримки України у 2024 році. Допомога від Риму включатиме не тільки зброю, але й електрогенератори, а також інші важливі ресурси для ЗСУ.

Водночас у Пентагоні заявили, що до 30 грудня закінчаться гроші для надання військової допомоги Україні. 12 грудня адміністрація Байдена оголосила, що надсилає Україні пакет на 200 мільйонів доларів, який включає артилерійські снаряди, боєприпаси до стрілецької зброї та інше озброєння.

Ця заява була зроблена на тлі проблем з ухваленням додаткового фінансування на допомогу Україні американськими законодавцями. Відповідний запит до Конгресу Байден подав ще 20 жовтня.

Вас також можуть зацікавити новини: