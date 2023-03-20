Це стане першим прямим контактом Сі Цзіньпіна і Володимира Зеленського з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Після візиту до Москви і зустрічі в Володимиром Путіним лідер КНР Сі Цзіньпін проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Це стане першим прямим контактом Сі Цзіньпіна і Володимира Зеленського з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє видання Financial Times з посиланням на джерела.

"За словами людини, знайомої з цим питанням, після поїздки до Москви Сі може зателефонувати заклятому ворогові Путіна, президенту України Володимиру Зеленському. Це буде перший прямий контакт Сі з Зеленським після повномасштабного вторгнення", - йдеться у матеріалі.

Відео дня

Візит Сі Цзіньпіна до Москви - деталі

Візит лідера КНР до Росії відбудеться 20-22 березня. Сполучені Штати Америки вважають, що його можуть спробувати представити як миротворчу місію.

Напередодні візиту до РФ,Сі Цзіньпін висловився про війну в Україні та відносини Китаю з Росією.

В Інституті вивчення війни вважають, що Сі Цзіньпін зустрінеться з Путіним, де обговорюватиме схеми ухилення від санкцій та участь Китаю у переговорах про закінчення війни в Україні.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ще не можна достеменно сказати, що розмова між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном може відбутися.

Вас також можуть зацікавити новини: