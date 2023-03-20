Після візиту до Москви і зустрічі в Володимиром Путіним лідер КНР Сі Цзіньпін проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Це стане першим прямим контактом Сі Цзіньпіна і Володимира Зеленського з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє видання Financial Times з посиланням на джерела.
"За словами людини, знайомої з цим питанням, після поїздки до Москви Сі може зателефонувати заклятому ворогові Путіна, президенту України Володимиру Зеленському. Це буде перший прямий контакт Сі з Зеленським після повномасштабного вторгнення", - йдеться у матеріалі.
Візит Сі Цзіньпіна до Москви - деталі
Візит лідера КНР до Росії відбудеться 20-22 березня. Сполучені Штати Америки вважають, що його можуть спробувати представити як миротворчу місію.
Напередодні візиту до РФ,Сі Цзіньпін висловився про війну в Україні та відносини Китаю з Росією.
В Інституті вивчення війни вважають, що Сі Цзіньпін зустрінеться з Путіним, де обговорюватиме схеми ухилення від санкцій та участь Китаю у переговорах про закінчення війни в Україні.
Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ще не можна достеменно сказати, що розмова між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном може відбутися.