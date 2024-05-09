Сі Цзіньпін може розраховувати на теплий прийом у країні, оскільки Угорщина є важливим партнером КНР у сфері торгівлі та інвестицій.

Глава КНР Сі Цзіньпін сьогодні перебуває з візитом в Угорщині, де зустрінеться з прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Як пише Reuters, на порядку денному - війна в Україні та інфраструктурні проекти.

Орбан зустрів китайського лідера ввечері 8 травня в аеропорту, розмістивши фото у Twitter.

Як зазначає Reuters, Сі Цзіньпін може розраховувати на теплий прийом у країні, оскільки Угорщина є важливим партнером КНР у сфері торгівлі та інвестицій, на відміну від інших країн ЄС, які розглядають можливість диверсифікації та зменшення залежності від Китаю.

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"У нас склалися глибокі дружні стосунки з угорськими політиками, а Угорщина є ціллю номер один у центрально-східному європейському регіоні для китайських інвестицій", - написав Сі в проурядовій угорській газеті Magyar Nemzet.

Крім того, міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Україна посідатиме важливе місце в порядку денному переговорів у Будапешті.

Очікується, що Угорщина і Китай також підпишуть від 16 до 18 нових угод про співпрацю, однією з яких може стати великомасштабний інфраструктурний проєкт у рамках масштабного китайського проєкту "Пояс і шлях".

Орбан почав працювати над зближенням своєї країни з Пекіном одразу після приходу до влади 2010 року. Наразі один із найбільших інвесторів, компанія CATL, будує завод із виробництва акумуляторів вартістю 7,3 мільярда євро в Дебрецені, а китайський виробник електромобілів BYD наприкінці минулого року оголосив про будівництво свого першого європейського заводу в південному Сегеді.

Турне Сі Цзіньпіна Європою

Раніше УНІАН писав, що вперше за п'ять років президент Китаю Сі Цзіньпін вирушив у європейське турне, плануючи відвідати Францію, Сербію та Угорщину.

Зупинки, обрані лідером Китаю, цілком зрозумілі, якщо дивитися з точки зору Пекіна. Зі стратегічних та економічних причин Китай дуже хоче порушити єдність як НАТО, так і ЄС. Кожна з трьох країн, які відвідує Сі, розглядається як потенційний важіль для розхитування Заходу.

Також під час візиту до Франції Сі різко відреагував на критику його країни за тісні відносини з Росією під час війни в Україні. Він, зокрема, заявив, що "не стояв біля витоків цієї кризи, не був її стороною і не брав участі в ній".

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