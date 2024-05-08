На відміну від спиртних напоїв президента Франції, пропозиції китайського лідера можуть виявитися не настільки вдалими.

У перший день перебування Сі Цзіньпіна в Європі президент Франції Еммануель Макрон презентував йому кілька пляшок найвишуканіших французьких коньяків. Це був не найтонший натяк.

Антидемпінгове розслідування Китаю щодо європейських алкогольних напоїв на основі вина, спрямоване переважно проти французьких виробників коньяку, розглядається як відповідь на рішення Євросоюзу розпочати кілька розслідувань проти Пекіна щодо недобросовісної торговельної практики в галузях виробництва електромобілів і медичного обладнання, пише Politico.

Зазначається, що у відповідь Сі запропонував не вводити превентивні тарифи на французькі коньяки і підтримку "олімпійського перемир'я" Макрона. Але, на відміну від спиртних напоїв Макрона, пропозиції Сі можуть виявитися не настільки успішними.

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Під час візиту китайського лідера президент Франції сподівався пом'якшити позицію Пекіна щодо кількох ключових питань, зокрема торговельного дисбалансу та партнерства з Росією "без обмежень". Натомість Макрон отримав Сі, який або заперечував наявність проблем, або пропонував скромні поступки, що вимагали дуже незначних жертв з боку Китаю, або відверто перекручував інформацію про участь Китаю у війні Росії проти України.

Батіг і пряник

Щодо України, китайський лідер підтвердив, що не постачатиме зброю РФ і "суворо контролюватиме" експорт обладнання подвійного призначення до Росії. Однак Сі Цзіньпін, по суті, проігнорував занепокоєння Заходу тим, що Китай допоміг утримати російську економіку на плаву, постачаючи в країну споживчі товари, які більше не доступні на західних ринках через санкції, пишуть автори.

Сі використав свою найсильнішу заяву під час візиту, щоб завуальовано вдарити по Вашингтону та іншим західним країнам, які звинувачують Пекін у підтримці Кремля: "Ми виступаємо проти використання кризи в Україні для того, щоб звинуватити, очорнити третю країну і розпалити нову холодну війну".

За словами журналістів, посилання на "нову холодну війну" може зачепити за живе Макрона, який прагне розвивати Європу як стратегічно автономну військову і економічну потугу, незалежну від Китаю чи США.

Наприкінці першого дня перебування Сі в Парижі настрій на Єлисейських полях був обережно оптимістичним, оскільки кілька радників побачили проблиски надії в переговорах, зокрема щодо України. Але в умовах, коли Росія отримує перевагу на полі бою в Україні і, за повідомленнями, готується до наступу влітку, розмови про перемир'я під час Олімпійських ігор звучать як видавання бажаного за дійсне з огляду на реальний стан справ на місцях.

Вбиваючи клин

Протягом останніх тижнів Макрон виступав за те, щоб Китай і Європа встановили "більш збалансовані" торговельні відносини, і в понеділок підняв цю тему під час тристоронніх переговорів з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він також назвав своєю перемогою відтермінування превентивних тарифів на французькі коньяки. Водночас президент Китаю не сказав, що він був проти тарифів на французький коньяк і крапка. Замість цього китайське МЗС процитувало Сі, який заперечує "так звану "проблему надлишкових виробничих потужностей Китаю".

У статті вказано, що Сі Цзіньпіну також, можливо, вдалося вбити клин між Макроном, фон дер Ляєн і Олафом Шольцем."Поки і Шольц, і Макрон підлабузнюються до Сі, намагаючись поглибити економічні відносини і пом'якшити критику з геополітичних питань, меседжі фон дер Ляєн не викликають великої довіри", – підкреслює зовнішньополітичний аналітик Ульріх Шпек.

Європейський візит Сі

Раніше УНІАН писав, що вперше за п'ять років президент Китаю Сі Цзіньпін вирушив у європейське турне, плануючи відвідати Францію, Сербію та Угорщину. Зупинки, обрані лідером Китаю, цілком зрозумілі, якщо дивитися з точки зору Пекіна. Зі стратегічних і економічних причин Китай дуже хоче порушити єдність як НАТО, так і ЄС. Кожна з трьох країн, які відвідує Сі, розглядається як потенційний важіль для розхитування Заходу.

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