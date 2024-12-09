При цьому в США чітко дали зрозуміти, що втручатися в ситуацію в Сирії не мають наміру.

У США стривожені розвитком подій у Сирії та долею її хімічних арсеналів.

Серед повстанців є й ісламісти, і хоча один з їхніх лідерів, екстерорист "Аль-Каїди" Абу Мухаммад аль-Джулані заявив, що його погляди стали поміркованими, але західні країни все одно ставляться до нього з великою підозрою.

За даними високопоставленого представника американського уряду, арабські союзники США попередили, що після падіння диктатури Асада, Сирія може стати ще більш небезпечним притулком для терористів.

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Як сказав BILD експерт з тероризму Петер Нойманн, хоча США пильно спостерігають за сирійською хімічною зброєю, вони навряд чи захочуть втрутитися в ситуацію в Сирії, тому що це занадто ризиковано.

"Характерно, що Дональд Трамп слідом за адміністрацією Байдена дистанціюється від подій у Сирії. На своїй платформі Truth Social він написав великими літерами: "ЦЕ НЕ НАША БОРЬБА"", - зазначило видання.

До того ж Білий дім заявив, що пріоритети США в Сирії полягають у тому, щоб конфлікт не сприяв відродженню "Ісламської держави" і не призвів до "гуманітарної катастрофи".

Ситуація в Сирії

8 грудня стало відомо про падіння режиму Башара Асада. Слідом за цією подією стало відомо, що російські війська виводять кораблі з бази в Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма.

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