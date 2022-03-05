Китай закликає поважати і захищати суверенітет і територіальну цілісність всіх країн, а також наполягає на мирному врегулюванні суперечок за допомогою діалогу.

Китай закликає Росію і Україну до прямих переговорів. Про це в телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив член Держради, міністр закордонних справ Китаю Ван І.

Як йдеться в прес-релізі МЗС Китаю, сторони обмінялися думками з українського питання. Зокрема, Ван і заявив, що ситуація в Україні дійшла до такого стану, якого не хоче бачити китайська сторона,

"Українське питання складне і заплутане, воно пов'язане не тільки з базовими нормами міжнародних відносин, а й з інтересами безпеки всіх сторін, необхідно зосередити увагу не тільки на вирішенні нинішньої кризи, а й на довгостроковий мир і стабільність в регіоні", - сказав Ван і.

У зв'язку з цим, Китай закликає поважати і захищати суверенітет і територіальну цілісність всіх країн, а також наполягає на мирному врегулюванні суперечок за допомогою діалогу.

"Ми також закликаємо США, НАТО, Європейський союз і Росію вести рівноправний діалог, протистояти суперечностей і проблем, які нагромадилися за ці роки, звернути увагу на негативний вплив розширення НАТО на схід на обстановку безпеки Росії і прагнути до створення збалансованої, ефективної і стійкої середовища безпеки відповідно до принципом неподільності безпеки", - додав глава МЗС Китаю в розмові з колегою з США.

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