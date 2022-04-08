Словаччина підтримує Україну в боротьбі з російськими фашистами / фото Міноборони Словаччини
Україна може придбати в Словаччини самохідні артилерійські установки "Zuzana".
Переговори про закупівлю цієї техніки майже завершені. Про це повідомляє видання Dennikn.sk.
Україна отримає 2 батареї техніки, тобто 16 машин.
Самохідна артилерійська установка "Zuzana" має калібр 155 мм, дальність 33 кілометри. Необхідний термін навчання - від 1 тижня. Екіпаж залишається всередині під час операцій та стрільби.
Раніше Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300.
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