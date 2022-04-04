Словаччина наполягає на дотриманні умов контрактів і виплат в євро.

Словаччина відмовилася від своїх минулих заяв і діятиме разом із ЄС проти вимог Росії щодо платежів за газ у рублях.

Про це заявив прем'єр-міністр Едуард Хегер після того, як міністр економіки запропонував прийняти варіант оплати в рублях, якщо це необхідно для продовження поставок газу, пише Reuters.

Відзначається, що Словаччина сильно залежить від поставок газу з Росії, і Москва зажадала оплати в рублях. Проте Європейська комісія заявила в п'ятницю, що європейські компанії, чиї контракти на поставку передбачають оплату в Євро або доларах, не повинні задовільняти цю вимогу.

"У цій ситуації ключове значення має єдність, і ми наполягаємо на дотриманні умов контрактів і виплат в євро", - заявив Хегер.

Раніше міністр економіки Словаччини Річард Сулік заявляв, що країна не може бути відрізана від потоків російського газу, і якщо їй доведеться платити в рублях, вона буде це робити.

Нагадаємо, в січні 2022 року цей же міністр поставив під сумнів важливість економічних санкцій проти Росії, запроваджених кілька років тому. Сулік вважає невдалим рішення застосувати санкції проти РФ.

"Країни повинні торгувати одна з одною. І деякі з наших експортерів постраждали. З цієї причини, санкції лише призводять до збитку, росіяни в будь-якому випадку не повернуть Крим. Ми повинні дивитися вперед і вибудовувати відносини", – говорив Сулік.

Енергетичний шантаж Росії в Європі

23 березня президент країни-агресора Путін заявив, що РФ вирішила приймати оплату за поставлений в Європу газ у російських рублях.

Низка держав відмовилася виконувати цю вимогу, зокрема, Японія, Болгарія, країни Балтії та інші.

Країни G7 відмовилися платити за російський газ в рублях, тому що це не передбачено чинними контрактами. Країни Європейського Союзу також не будуть оплачувати російський газ в рублях.

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