Путін в цей час виступав на заході на честь 80-річчя перемоги в Курській битві.

У Тверській області Росії сьогодні ввечері впав і розбився літак глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який в червні підняв заколот проти президента Росії Володимира Путіна і Міноборони РФ.

Водночас стало відомо, чим у цей часзаймався сам російський диктатор.

Так, саме в цей час Путін виступав на заході на честь 80-річчя Перемоги в Курській битві. Також в мережі з'явилися відео, де він вручає зірки Героїв Росії. Після цього оголошується хвилина мовчання.

Катастрофа літака Пригожина

Кілька годин тому в російських тг-каналах почала поширюватися новина про те, що у Тверській області РФ зазнав аварії літак Embraer ERG 135 з бортовим номером RA-02795, який належить військовому злочинцеві і власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. МНС Росії повідомило, що при падінні літака в Тверській області загинули 10 осіб.

Згодом керівники "Вагнера" підтвердили, що Пригожин і його командири перебували на борту літака, що впав у Тверській області РФ.

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