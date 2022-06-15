Ситуація з повномасштабним вторгненням РФ в Україну залежатиме від того, хто займе місце кривавого диктатора.

Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, чи закінчиться повномасштабна війна, якщо президент РФ Путін помре. На тлі чуток про те, що кривавий диктатор хворий та вже скоро може "відправитися" до Кобзона, багатьох цікавить подальші дії Кремля.

Своїм прогнозом Коваленко поділився з "24 каналом".

Якщо Путін помре, то повномасштабна війна в Україні може продовжитися за різними сценаріями. Ситуація буде залежати від того, хто займе місце кривавого диктатора. Коваленко вважає, що замість Путіна стати президентом може хтось з представників силових структур РФ.

У Міністерства оборони РФ, ФСБ та сухопутних військ країни-агресора є всі шанси на те, що хтось з цих структур замінить диктатора. Проте кожна установа має свої цілі та очікування від так званої "спецоперації" - так Путін та його посіпаки називають повномасштабну війну в Україні. У Сергія Шойгу, наприклад, є "мрія" отримати прямий шлях до невизнаного Придністров'я. Проте серед посадовців багато і таких, які просто хочуть розпилювати бюджет РФ.

Коваленко вважає, що хто б не замінив Путіна у разі його смерті, він усе одно буде демонструвати "недоімперській реваншизм", який є генетичним кодом росіян. Будь-яка особа, яка стане президентом РФ, буде "торгуватися" щодо українських територій.

Україні не варто очікувати, що у разі смерті Путіна повномасштабна війна швидко закінчиться. До влади усе одно прийде військовий злочинець, який захоче посягнути на території України.

"Доки їм буде потрібно, щоб війна продовжувалась та допоки вони не матимуть дієвого сценарію щодо масштабної втечі з України, бойові дії триватимуть", – додав Коваленко.

Раніше УНІАН вже повідомляв про попередження Коваленка щодо того, що Сєвєродонецьк – не останній у шизофренічних планах Путіна.

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