Поранену дівчинку прооперували у Білорусі та вивезли в третю країну для продовження лікування.

Українські консули розшукали у Білорусі дівчинку і бабусю, яких вивезли з України російські окупанти після розстрілу їхньої родини у Київській області.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соціальній мережі Facebook.

Як зазначив міністр, 28 лютого в Київській області російські військові обстріляли автомобіль з мирною сім’єю, яка намагалася виїхати з району бойових дій. У зв'язку з цим, мати з батьком та 18-річний син загинули. Вижили бабуся та онука 5,5 років, яка отримала кульове поранення в голову. Окупанти вивезли їх до Білорусі.

"Наші консули їх знайшли. Дитину прооперували в одній з білоруських лікарень. У зв’язку зі втратою батьків, співробітниця консульського відділу посольства Мар’яна Боцвінюк оформила тимчасову опіку та посвідчення особи для повернення в Україну. Сьогодні дівчинку виписали з лікарні. Посольство орендувало реанімобіль, який відвіз бабусю та онуку за кордон, де вона нині продовжує лікування. Стан дитини стабільний, загрози життю немає", - заявив Кулеба.

Глава МЗС подякував українським консулам і посольству, а також білоруським лікарям, які врятували дитину, та білоруському волонтеру, який супроводив наших співгромадян до кордону.

Також Кулеба повідомив, що українські консули докладають максимум зусиль для допомоги та захисту українців, які опинилися у важкому становищі за кордоном.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти неодноразово розстрілювали цивільних людей, які намагаються врятуватися з гарячих точок. Біля Макарова у Київській області ворожа БМП розстріляла автомобіль з мирними людьми.

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