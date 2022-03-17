Водночас, білоруські розвідники опитують громадян, які перетинають українсько-білоруський кордон.

Російські окупанти продовжують активно використовувати аеродромну мережу і транспортну інфраструктуру Білорусі.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у повідомленні щодо російського вторгнення станом на 24:00 16 березня.

"Триває двадцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти нашої держави. Станом на 16 березня ворогом в повній мірі не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції", - йдеться у повідомленні.

Так, на Волинському напрямку російські окупаційні війська за повної підтримки воєнно-політичного керівництва Білорусі продовжують активно використовувати її територію для розміщення ракетних комплексів, нанесення ракетних ударів по території України та організації всіх видів забезпечення військ.

Також збройними силами РФ активно використовується аеродромна мережа і транспортна інфраструктура Білорусі.

Водночас, Державний прикордонний комітет РБ постійно здійснює моніторинг обстановки у прикордонних з Україною районах, а для отримання інформації розвідувального характеру білоруськими розвідники опитують громадян, які перетинають українсько-білоруський кордон.

На Поліському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні розвідки та намаганні організувати контрбатарейну боротьбу, однак значних успіхів не має.

В ході ведення бойових дій підрозділи 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу зазнали значних втрат в особовому складі й техніці та були вимушені передчасно задіяти резерви.

На Сіверському та Слобожанському напрямках активних наступальних дій з боку ворога не фіксується. Окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, здійснити перегрупування військ та поповнити запаси.

"Противник не полишає спроб просунутись південніше міста Ізюм, ймовірно, з метою продовження наступу в напрямку Слов’янська. Успіху не має", - додали у Генштабі.

У Південнобузькому операційному районі противник продовжує спроби закріпитися на займаних позиціях. Після завданого підрозділами Збройних сил України удару по аеродрому Херсон, який тимчасово перебуває під контролем ворога, окупанти намагаються здійснити перебазування техніки, що вціліла.

У той же час корабельний склад чорноморського флоту російської федерації продовжує блокування судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.