Союзники новообраного президента США Дональда Трампа в Палаті представників представили законопроєкт про дозвіл на купівлю Гренландії.

Як передає Fox News, проєкт із назвою "Make Greenland Great Again" очолив республіканець Енді Оглз, його підтримали ще 10 колег-республіканців. Документ дозволяє нвоому президенту розпочати переговори про купівлю Гренландії з Данією одразу після інавгурації:

"Американські економічні інтереси та інтереси безпеки більше не будуть відсунуті на задній план, і республіканці в Палаті представників готові допомогти президенту Трампу досягти успіху в інтересах американського народу".

Зазначається, що така купівля потребувала б виділення коштів Палатою представників та схвалення американським Сенатом.

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