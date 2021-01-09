Єдиною зміною в режимі локдауну стане відкриття у Греції дитячих садків, ясел та початкових шкіл.

Греція через новий спалах коронавірусної інфекції залишатиметься в режимі локдауну до понеділка, 18 січня.

Читайте такожВ Україні введено не локдаун, а жорсткий карантин - СтепановПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву заступника міністра з питань цивільного захисту Греції Нікоса Хардаліаса.

"Єдиною зміною в режимі локдауну стане відкриття 11 січня дитячих садків, ясел та початкових шкіл", - йдеться у повідомленні.

Водночас роздрібні магазини та перукарні залишаються закритими.

"Ми підемо так, як рухається решта Європи, ми будемо робити крок за кроком на основі рекомендацій експертів", - сказав Хардаліас.

На початку листопада Греція ввела в дію другий національний карантин, щоб зупинити сплеск коронавірусної інфекції, при цьому деякі заходи були ослаблені у святкові дні.

Людям дозволяється виходити з дому для роботи, покупок, відвідування лікаря або тренувань.

Захворюваність в Греції, яка впоралася з першою хвилею краще, ніж багато європейських країн, почала поступово зростати влітку й різко зросла в середині жовтня.

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Автор: УНІАН