Водночас канцлер бачить надію на покращення з початком вакцинації.

За словами канцлерки Німеччини Ангели Меркель, найближчі тижні коронакризи "мабуть, будуть найскладнішими за час пандемії".

Читайте такожВ Україні введено не локдаун, а жорсткий карантин - СтепановПро це вона сказала у своєму щотижневому подкасті, розміщеному на сайті уряду, повідомляє "Європейська правда".

"Чим послідовнішими ми будемо сьогодні, тим швидше зможемо відновити стан контролю, тим коротший час нам доведеться жити з такими обмеженнями", - сказала Меркель.

"Розсудливість у ці важкі січневі тижні та повага одне до одного дадуть свої результати" – додала вона.

Водночас канцлер бачить надію на покращення з початком вакцинації. "Швидкість вакцинації зросте", - сказала Меркель.

"Місяць за місяцем ми зможемо пропонувати більшій кількості людей щеплення, кожному, хто цього захоче - і я сподіваюся, що якомога більше людей зроблять його", - заявила канцлер.

Інститут Роберта Коха (RKI) оголосив у суботу вранці, посилаючись на інформацію органів охорони здоров'я, що протягом останніх 24 годин було зафіксовано майже 24 700 нових заражень. Також за минулу добу від коронавірусної хвороби померли 1083 особи.

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Автор: УНІАН