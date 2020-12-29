Слідчий комітет порушив кримінальну справу про шахрайство в особливо великому розмірі відносно політика Олексія Навального.
Читайте такожНавальному пригрозили ув'язненням у Росії, опозиціонер відповівПро це повідомляється на сайті СК.
Повідомляється, що політик витратив на особисті потреби частину з 588 мільйонів рублів, які були зібрані для «Фонду боротьби з корупцією», «Фонду підтримки засобів масової інформації «П'ята пора року», «Фонду організації та координації захисту прав громадян», «Фонду правового забезпечення громадян», «Фонду захисту прав громадян «ШТАБ».
«За даними слідства, Навальний, будучи фактичним керівником зазначених організацій, діючи спільно з іншими особами, витратив з цієї суми понад 356 млн рублів на особисті цілі – придбання особистого майна, матеріальних цінностей і оплату витрат (у тому числі відпочинку за кордоном). Таким чином, зібрані з громадян кошти були викрадені», - йдеться в повідомленні.
У відповідь Навальний написав у Твіттері, що «Путін, схоже, просто б'ється в істериці».
«Я ж відразу сказав: вони спробують посадити мене за те, що я не помер, а потім шукав своїх вбивць. За те, що довів: за всім стоїть особисто Путін. Він злодій, готовий вбивати тих, хто відмовляється мовчати про його крадіжку», - написавши політик.
Отруєння Навального: що трапилося з опозиціонером
- Російський опозиціонер Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, в польоті йому стало погано, літак екстрено сів в Омську. Політика госпіталізували.
- Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш заявила, що у Олексія Навального «токсичне отруєння».
- Згодом Навального евакуювали з омської лікарні на лікування до берлінської клініки Charite (Шаріте), де виявили отруту в організмі опозиціонера.
- 2 вересня прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що, за інформацією уряду Німеччини, політика отруїли речовиною з групи "Новачок".
- 3 вересня, Пєсков заявив, що немає «жодного приводу» звинувачувати Росію в отруєнні Навального отрутою сімейства «Новачок».
- 4 вересня експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН підтвердили, що знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в крові, сечі і на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.
- 4 вересня посли всіх 30 країн-членів НАТО на екстреному засіданні виступили з вимогою провести міжнародне розслідування у зв'язку з отруєнням Навального.
- 9 вересня Міноборони Німеччини повідомило, що результати аналізів проб, взятих у Навального, передані до Організації із заборони хімічної зброї.
- 10 вересня стало відомо, що Навальний повністю вийшов з коми. За даними журналістів, він пам'ятає все, що передувало отруєнню – аж до того моменту, як він втратив свідомість в літаку.
- Уряд ФРН заявив, що наявність в пробах Навального речовини з групи "Новачок" підтверджено даними трьох незалежних лабораторій, в тому числі - експертами з Франції та Швеції.
- 14 грудня CNN повідомило, що Навального отруїли агенти елітного підрозділу ФСБ, названі їхні імена.
- 21 грудня Навальний заявив, що зателефонував своєму імовірному отруювачу, офіцеру ФСБ Костянтину Кудрявцеву і оприлюднив відео розмови з ним. За словами Навального, дзвінок Кудрявцеву був зроблений вранці 14 грудня - за кілька годин до публікації розслідування, в якому говорилося, що за його отруєнням стоїть група співробітників ФСБ.
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