Повідомляється, що політик витратив на особисті потреби частину з 588 мільйонів рублів, які були зібрані для фондів.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу про шахрайство в особливо великому розмірі відносно політика Олексія Навального.

Читайте такожНавальному пригрозили ув'язненням у Росії, опозиціонер відповівПро це повідомляється на сайті СК.

Повідомляється, що політик витратив на особисті потреби частину з 588 мільйонів рублів, які були зібрані для «Фонду боротьби з корупцією», «Фонду підтримки засобів масової інформації «П'ята пора року», «Фонду організації та координації захисту прав громадян», «Фонду правового забезпечення громадян», «Фонду захисту прав громадян «ШТАБ».

«За даними слідства, Навальний, будучи фактичним керівником зазначених організацій, діючи спільно з іншими особами, витратив з цієї суми понад 356 млн рублів на особисті цілі – придбання особистого майна, матеріальних цінностей і оплату витрат (у тому числі відпочинку за кордоном). Таким чином, зібрані з громадян кошти були викрадені», - йдеться в повідомленні.

У відповідь Навальний написав у Твіттері, що «Путін, схоже, просто б'ється в істериці».

«Я ж відразу сказав: вони спробують посадити мене за те, що я не помер, а потім шукав своїх вбивць. За те, що довів: за всім стоїть особисто Путін. Він злодій, готовий вбивати тих, хто відмовляється мовчати про його крадіжку», - написавши політик.

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Автор: УНІАН