У МЗС РФ заявили про сумнівні свідчення анонімних свідків.

Москва відмовилася визнавати рішення Гаазького окружного суду у справі про трагедію рейсу МН17 у липні 2014 року. У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили про "політичне замовлення".

"Протягом усього процесу суд перебував під безпрецедентним тиском з боку Нідерландських політиків, представників прокуратури та ЗМІ, які нав'язували політично мотивований підсумок розгляду", - йдеться в офіційній заяві МЗС РФ.

При цьому російські дипломати заявили, що іншого вироку не могло бути через міждержавний позов проти Росії.

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"Просто не могли допустити на національному рівні будь-якого іншого вироку, крім обвинувального, оскільки в такому випадку розсипалися б їхні аргументи в міжнародних форматах", - пояснили в Росії.

Крім того, в Москві знову заявили про сумнівний характер показань анонімних свідків і нагадали, що російські аргументи суд не прийняв.

"Глибоко шкодуємо, що Окружний суд Гааги знехтував принципами неупередженого правосуддя на догоду поточній політичній кон'юнктурі, завдавши тим самим Серйозний репутаційний удар по всій судовій системі Нідерландів", - підсумували в російському зовнішньополітичному відомстві.

Рішення суду у справі рейсу MH17 - що відомо

17 листопада суд в Гаазі виніс рішення, згідно з яким рейс MH17 Малазійських авіаліній збили в 2014 році російською ракетою з установки "Бук" з поля під Первомайськом, в результаті атак і загинули 283 пасажири і 15 членів екіпажу. При цьому в суді визнали, що на момент таргедії зазначену територію контролювала Російська Федерація.

Крім того, суд визнав Ігоря Стрєлкова-Гіркіна винним у трагедії, а Сергія Дубинського та Леоніда Харченка вважають учасниками запуску ракети-вони отримали довічні терміни.

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення у справі рейсу МН17 і закликав до суду над замовниками. У свою чергу глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що перші вироки посилають сигнал РФ, що ніяка брехня не допоможе уникнути правосуддя.

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